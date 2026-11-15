В Павлодарской области спасатели за 50 минут нашли заблудившегося мужчину

В Баянаульском районе Павлодарской области сотрудники МЧС и полиции менее чем за час нашли мужчину, который заблудился по дороге между населенными пунктами. Поисково-спасательная операция заняла 50 минут.

Сообщение поступило ночью на пульт «112». Мужчина 1989 года рождения рассказал, что потерял ориентир во время поездки из села Баянаул в направлении села Ж. Аймауытова. Расстояние между населенными пунктами составляет около 70 километров.

На поиски незамедлительно направили сотрудников МЧС и департамента полиции. Спасатели обнаружили мужчину в 30 километрах от села Ж. Аймауытова.

В результате происшествия он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В МЧС напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.