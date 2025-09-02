В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Сегодня, 08:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
139Фото: Akorda.kz
Началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого Вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, передаёт BAQ.KZ.
В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.
Самое читаемое
- 1 сентября в разных странах: как отмечают День знаний
- Казахстанских учёных наградили в Японии за исследования в области атомной энергетики
- Александр Бублик сотворил сенсацию на US Open и пробился в четвёртый круг
- Сборная Уэльса огласила состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2026
- В аэропорту Астаны временно закроют взлётно-посадочную полосу