Началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого Вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.