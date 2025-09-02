  • 2 Сентября, 09:36
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета

Сегодня, 08:10
АВТОР
Akorda.kz Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
139
Фото: Akorda.kz

Началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого Вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.

