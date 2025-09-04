  • 4 Сентября, 17:09

В Петропавловске оштрафован организатор нелегальных бойцовских поединков

Мужчина устроил нелегальные бои.

Фото: pixabay.com

Специализированный суд по административным правонарушениям города Петропавловска рассмотрел дело в отношении гражданина, устроившего незаконные бойцовские поединки, передает BAQ.KZ.

Как установлено в ходе разбирательства, 2 августа около 11:00 мужчина организовал проведение бойцовских спаррингов между гражданами на спортивной площадке возле медицинского учреждения по улице Кизатова. Тем самым он нарушил порядок организации спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Правонарушитель признал вину полностью. Суд признал его виновным по части 1 статьи 488-1 Кодекса об административных правонарушениях РК и назначил штраф в размере 78 640 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

