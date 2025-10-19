В Петропавловске на перекрёстке улиц Партизанская и Горького произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса "Yutong" и легкового автомобиля "Lada Granta", BAQ.KZ со ссылкой на со ссылкой на Petropavlovsk.news.

По информации департамента полиции Северо-Казахстанской области, авария произошла около 8 часов утра. 30-летний водитель "Lada" получил травмы и был госпитализирован. Одна из пассажирок автобуса также обратилась к медикам, но госпитализация ей не потребовалась.

В полиции уточнили, что оба водителя были трезвы. По факту происшествия проводится проверка.

Очевидцы рассказали, что удар был сильным — легковой автомобиль буквально въехал под кабину автобуса. На фотографиях с места аварии видно, что передняя часть "Lada" получила серьёзные повреждения.

Полицейские напомнили водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать дорожные и погодные условия, чтобы избежать подобных происшествий.