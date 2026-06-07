В Петропавловске женщину осудили за убийство собственной матери

Суд в Петропавловске вынес приговор 34-летней местной жительнице по делу о смерти ее матери. Женщина признана виновной и приговорена к девяти годам лишения свободы.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. По данным следствия, 57-летняя женщина временно проживала у дочери. Во время одной из ссор между родственницами возник конфликт на почве денежных вопросов.

В ходе разбирательства подсудимая нанесла матери удар кухонным ножом в область груди. Несмотря на полученное ранение, пострадавшая смогла самостоятельно покинуть квартиру и направилась к знакомым в поселок Заречный.

По дороге состояние женщины резко ухудшилось. Она потеряла сознание возле автобусной остановки и скончалась до прибытия помощи.

Судебный процесс длился около шести месяцев. Все это время обвиняемая находилась под стражей.

Как отметили в суде, ее причастность к преступлению была подтверждена показаниями свидетелей и результатами проведенных экспертиз. При этом женщина признала свою вину лишь частично.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, а также ее раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

В результате женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.