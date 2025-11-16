Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках играют важную роль в системе здравоохранения: они обеспечивают первичное обследование и лечение пациентов при острых состояниях, когда нет угрозы жизни, до приезда скорой помощи, передаёт BAQ.KZ.

На сегодня в поликлиниках открыто 660 отделений неотложной помощи, врачами они укомплектованы на 73,2%, на 100% медсестрами и фельдшерами, готовыми оказать необходимую помощь пациентам.

С этого года оказание неотложной медицинской помощи прикрепленному населению передано в ПМСП в часы работы организаций — с 8:00 до 20:00. Для этого работают 995 мобильных бригад (100% укомплектованности).

Это позволит значительно разгрузить службы скорой помощи и ускорить обслуживание вызовов на дом.

В совокупности все изменения направлены на повышение доступности врачей ПМСП и сокращение сроков ожидания приема до 2-3 дней.

Министерство здравоохранения утвердило обновленный Стандарт первичной медико-санитарной помощи. Главное изменение — новый регламент рабочего дня врача общей практики.

Рабочий день ВОП теперь составляет 8 часов:

– 6 часов — прием пациентов,

– 2 часа — оформление документации и плановые визиты.

Такой режим позволяет повысить качество приема и снизить нагрузку на врачей.

К 2027 году все организации ПМСП перейдут на принципы общей практики. Терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты, входя в состав мобильных и мультидисциплинарных групп.