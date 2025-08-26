Вечером 25 августа в терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы мужчина совершил попытку самоподжога, передает BAQ.KZ. Его оперативно потушили сотрудники полиции и службы безопасности, после чего пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, предварительно установлено, что причиной поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.

В аэропорту уточнили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани. Полёты выполняются по расписанию, работа терминалов продолжается в штатном режиме.