В ДП Акмолинской области прокомментировали информацию об убийстве в посёлке Жибек Жолы недалеко от Астаны, передаёт BAQ.KZ.
Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном убийстве членов одной семьи. По сообщениям пользователей, мужчина якобы совершил преступление в отношении нескольких родственников.
"В связи с фактом убийства в селе Жибек Жолы в мессенджерах и социальных сетях распространяются различные домыслы и недостоверная информация.
Сообщаем, что сотрудниками полиции подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции", — говорится в сообщении.
Полиция призвала граждан доверять исключительно официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений. Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
