В Павлодарской области по делу о надругательстве над телами умерших и мошенничестве проходят две женщины - в настоящее время они помещены в психиатрический диспансер, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции региона, уголовное дело возбуждено по статьям «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и «Мошенничество».

В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, а также судебно-психолого-психиатрическая экспертиза.

«Обе женщины помещены и проходят лечение в специализированном психиатрическом диспансере. По результатам экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что малолетний ребёнок после обследования был определён в государственное учреждение для детей в Экибастузе.

Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в феврале 2026 года в поселке Майкаин Павлодарской области была обнаружена шокирующая ситуация.

В одном из частных домов нашли тела двух родственников, умерших в разное время. По предварительным данным, один из них скончался около двух–трёх лет назад, второй - в сентябре прошлого года. Несмотря на это, останки всё это время находились в доме, где продолжали проживать люди.