В поселке Майкаин Павлодарской области раскрыта история, которая потрясла местных жителей, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Телеграм-канал kerek.pv.

В одном из частных домов обнаружены тела двух родственников, умерших в разное время — по предварительным данным, один из них скончался около двух–трех лет назад, второй — в сентябре прошлого года.

Все это время останки находились в доме, где продолжали проживать люди. Обстоятельства, при которых тела не были преданы земле, сейчас устанавливаются.

В Департамент полиции Павлодарской области подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение причин и деталей произошедшего.

Правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительные подробности. Расследование продолжается.