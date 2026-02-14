Тела лежали в доме годами: в Майкаине вскрылась шокирующая семейная тайна
В поселке Майкаин Павлодарской области раскрыта история, которая потрясла местных жителей, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Телеграм-канал kerek.pv.
В одном из частных домов обнаружены тела двух родственников, умерших в разное время — по предварительным данным, один из них скончался около двух–трех лет назад, второй — в сентябре прошлого года.
Все это время останки находились в доме, где продолжали проживать люди. Обстоятельства, при которых тела не были преданы земле, сейчас устанавливаются.
В Департамент полиции Павлодарской области подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение причин и деталей произошедшего.
Правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительные подробности. Расследование продолжается.
