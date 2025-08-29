В Польше во время подготовки к крупнейшему авиасалону AirShow Radom разбился истребитель F-16. Машиной управлял офицер польской армии, он погиб на месте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По предварительным данным, военный выполнял фигуры высшего пилотажа, когда самолёт внезапно потерял высоту и на большой скорости рухнул возле аэропорта. После падения машина загорелась.

На место происшествия прибыли министр национальной обороны и представители экстренных служб. К ликвидации последствий привлекли пожарные расчёты аэропорта и подразделения МВД.

Следственная группа Минобороны совместно с военной полицией приступила к выяснению причин крушения. В окружной прокуратуре Варшавы заявили, что ведутся все необходимые процессуальные действия.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецка отметила, что ситуация остаётся динамичной, а все экстренные службы находятся в состоянии полной готовности.

Первым трагедию подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Слапка. Соболезнования семье погибшего пилота выразили высшие должностные лица страны. Руководство приняло решение отменить авиашоу.