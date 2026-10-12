В Польше задержали подозреваемого в угрозах убийством Дональду Туску и главе Минобороны

В Польше задержали мужчину, подозреваемого в угрозах убийством премьер-министру Дональду Туску и министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Об этом сообщил глава польского правительства в социальной сети X.

«Мужчина, угрожавший совершить покушение, задержан», — написал Туск.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, угрозы в адрес политиков поступили 11 октября около 07:00 по местному времени.

Как сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в спецслужбах, сообщение было направлено по электронной почте. В нём содержались сведения о местах проживания Туска и Косиняка-Камыша, а также об их ближайших планах.

Обстоятельства произошедшего уточняются.