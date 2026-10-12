В Польше задержали подозреваемого в угрозах убийством Дональду Туску и главе Минобороны
Угрожающее сообщение поступило в электронном виде. В нём, по данным СМИ, содержались сведения о местах проживания политиков и их ближайших планах.
12 Октября 2026, 00:09
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12 Октября 2026, 00:0912 Октября 2026, 00:09
151Фото: Gazeta Wyborcza
В Польше задержали мужчину, подозреваемого в угрозах убийством премьер-министру Дональду Туску и министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Об этом сообщил глава польского правительства в социальной сети X.
«Мужчина, угрожавший совершить покушение, задержан», — написал Туск.
По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, угрозы в адрес политиков поступили 11 октября около 07:00 по местному времени.
Как сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в спецслужбах, сообщение было направлено по электронной почте. В нём содержались сведения о местах проживания Туска и Косиняка-Камыша, а также об их ближайших планах.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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