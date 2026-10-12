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  • В Польше задержали подозреваемого в угрозах убийством Дональду Туску и главе Минобороны

В Польше задержали подозреваемого в угрозах убийством Дональду Туску и главе Минобороны

Угрожающее сообщение поступило в электронном виде. В нём, по данным СМИ, содержались сведения о местах проживания политиков и их ближайших планах.

12 Октября 2026, 00:09
АВТОР
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Gazeta Wyborcza 12 Октября 2026, 00:09
12 Октября 2026, 00:09
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Фото: Gazeta Wyborcza

В Польше задержали мужчину, подозреваемого в угрозах убийством премьер-министру Дональду Туску и министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Об этом сообщил глава польского правительства в социальной сети X.

«Мужчина, угрожавший совершить покушение, задержан», — написал Туск.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, угрозы в адрес политиков поступили 11 октября около 07:00 по местному времени.

Как сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в спецслужбах, сообщение было направлено по электронной почте. В нём содержались сведения о местах проживания Туска и Косиняка-Камыша, а также об их ближайших планах.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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