В Правительстве под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания планируется подведение итогов социально-экономического развития страны за 2025 год и определение основных задач Правительства на предстоящий период.

С докладами выступят Премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, а также акимы ряда регионов.

К началу заседания журналисты и представители СМИ уже собрались в пресс-центре Правительства и готовятся к работе: проверяют технику, настраивают прямые трансляции и готовят материалы для оперативного освещения мероприятия.

