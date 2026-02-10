Сегодня в Правительстве состоится расширенное заседание
В Правительстве под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В ходе заседания планируется подведение итогов социально-экономического развития страны за 2025 год и определение основных задач Правительства на предстоящий период.
С докладами выступят Премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, а также акимы ряда регионов.
К началу заседания журналисты и представители СМИ уже собрались в пресс-центре Правительства и готовятся к работе: проверяют технику, настраивают прямые трансляции и готовят материалы для оперативного освещения мероприятия.
Пресс-центр Правительства Республики Казахстан готовится к работе: ведётся настройка оборудования и каналов трансляции.
