В предгорьях Алматы начат снос таунхауса, возведённого с нарушениями градостроительных норм, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, речь идёт об объекте на улице Оспанова, 89/91.

Собственник (физлицо) без разрешительных документов приступил к строительству объекта, а также возвел подпорную стену без разрешительных документов, — говорится в сообщении.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника были приняты административные меры, а также выдано предписание на устранение нарушений, включая демонтаж незаконных строений. Снос объекта осуществляется в соответствии с решением суда.