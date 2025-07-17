В предгорьях Алматы сносят таунхаус, построенный без разрешений
Сегодня, 01:46
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Сегодня, 01:46Сегодня, 01:46
126Фото: пресс-служба акимата Алматы
В предгорьях Алматы начат снос таунхауса, возведённого с нарушениями градостроительных норм, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, речь идёт об объекте на улице Оспанова, 89/91.
Собственник (физлицо) без разрешительных документов приступил к строительству объекта, а также возвел подпорную стену без разрешительных документов, — говорится в сообщении.
Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника были приняты административные меры, а также выдано предписание на устранение нарушений, включая демонтаж незаконных строений. Снос объекта осуществляется в соответствии с решением суда.
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