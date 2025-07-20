В горной местности у Большого Алматинского озера сотрудники МЧС спасли 17-летнюю туристку из Китая, передает BAQ.KZ. Пострадавшая получила травму во время прогулки. По предварительной информации, она поскользнулась на склоне и получила травму плеча.

Несмотря на сложный рельеф и ограниченную видимость в предгорной зоне, спасатели РОСО МЧС РК незамедлительно оказали пострадавшей первую медицинскую помощь — была наложена фиксирующая шина на травмированное плечо, — сообщила пресс-служба МЧС.

Туристку передали бригаде скорой помощи. Состояние девушки оценивается как стабильное. В министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при передвижении в горных районах, особенно в условиях переменчивой погоды и слабой видимости.