В предгорьях Алматы спасли туристку из Китая
Прогулка по живописным склонам обернулась травмой для девушки.
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В горной местности у Большого Алматинского озера сотрудники МЧС спасли 17-летнюю туристку из Китая, передает BAQ.KZ. Пострадавшая получила травму во время прогулки. По предварительной информации, она поскользнулась на склоне и получила травму плеча.
Несмотря на сложный рельеф и ограниченную видимость в предгорной зоне, спасатели РОСО МЧС РК незамедлительно оказали пострадавшей первую медицинскую помощь — была наложена фиксирующая шина на травмированное плечо, — сообщила пресс-служба МЧС.
Туристку передали бригаде скорой помощи. Состояние девушки оценивается как стабильное. В министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при передвижении в горных районах, особенно в условиях переменчивой погоды и слабой видимости.
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