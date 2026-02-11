В проект новой редакции Конституции Казахстана предложено внести норму, прямо запрещающую выселение из жилища без решения суда. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Бахыт Нурмуханов, передает BAQ.KZ.

Речь идёт об обновлении пункта 1 статьи 28. Если сейчас в Конституции закреплено, что лишение жилища допускается только по решению суда, то в новой редакции предлагается дополнительно указать и запрет на выселение без судебного акта.

По его словам, инициатива связана с предложениями, поступившими от граждан и экспертов.

"В Конституционную комиссию поступили предложения, касающиеся неприкосновенности жилища. В международных пактах указано, что каждый человек должен быть защищён от произвольного или незаконного вмешательства в его личную и семейную жизнь, а также от посягательств на неприкосновенность его жилища", — отметил он.

Он подчеркнул, что жилище как особый вид имущества обладает повышенной конституционной защитой, поскольку напрямую связано с правом человека и его семьи на достойные условия жизни. Эта позиция уже отражена в нормативном постановлении Конституционного суда от 19 апреля 2024 года.

Окончательная редакция поправок будет определена по итогам работы Конституционной комиссии.