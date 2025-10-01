С 1 октября в Казахстане изменились адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) в ряде городов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Обновления коснулись сразу пяти населённых пунктов: Шымкента, Конаева, Усть-Каменогорска, Уральска и Караганды. Жителям этих городов рекомендуется уточнять актуальные адреса новых дежурных ЦОНов на официальных ресурсах, в том числе через интерактивную "карусель" на портале государственных услуг.

Дежурные ЦОНы продолжают работать в привычном графике. В будние дни они открыты с 09:00 до 20:00, а по субботам — с 09:00 до 13:00. Специализированные ЦОНы (спецЦОНы), обслуживающие, например, транспортные или миграционные вопросы, принимают заявления до 18:00, но выдача готовых документов продолжается до 20:00. В субботу спецЦОНы принимают документы до 12:00, а выдают — до 13:00.

При этом в Восточно-Казахстанской области установлен сдвинутый график работы: все дежурные ЦОНы региона начинают и заканчивают свою работу на час раньше, чем в остальных областях.

Жителям городов, где произошли изменения, рекомендуют заранее проверять адреса и режим работы ЦОНов, чтобы избежать недоразумений и сэкономить время при получении государственных услуг.