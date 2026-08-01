В пяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
«Казгидромет» предупредил о неблагоприятных метеоусловиях в пяти городах Казахстана.
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В субботу, 1 августа, в пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут привести к ухудшению качества воздуха. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет».
Днём неблагоприятные условия прогнозируются в Алматы и Балхаше. В ночные часы предупреждение будет действовать в Караганде, Жезказгане и Темиртау.
Неблагоприятные метеорологические условия возникают при слабом ветре, штиле, тумане или температурной инверсии. В таких условиях загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере и могут накапливаться у поверхности земли.
Специалисты рекомендуют жителям в период действия НМУ по возможности сократить продолжительность пребывания на улице, особенно вблизи оживлённых автомобильных дорог.
В «Казгидромете» регулярно выпускают предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях в городах страны. Особое внимание экологической ситуации традиционно уделяется в Алматы, где проблема загрязнения воздуха остаётся актуальной.
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