В пяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

В субботу, 1 августа, в пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут привести к ухудшению качества воздуха. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет».

Днём неблагоприятные условия прогнозируются в Алматы и Балхаше. В ночные часы предупреждение будет действовать в Караганде, Жезказгане и Темиртау.

Неблагоприятные метеорологические условия возникают при слабом ветре, штиле, тумане или температурной инверсии. В таких условиях загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере и могут накапливаться у поверхности земли.

Специалисты рекомендуют жителям в период действия НМУ по возможности сократить продолжительность пребывания на улице, особенно вблизи оживлённых автомобильных дорог.

В «Казгидромете» регулярно выпускают предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях в городах страны. Особое внимание экологической ситуации традиционно уделяется в Алматы, где проблема загрязнения воздуха остаётся актуальной.