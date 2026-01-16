"Казгидромет" опубликовал очередной ежедневный бюллетень состояния воздушного бассейна, передает BAQ.kz.

По их информации 16 января неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Кокшетау, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер.

Напомним, 15 января такое загрязнение воздуха наблюдалось на территории Петропавловска, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семея, Риддера и Алматы. Обычно качество воздуха снижается при совпадении нескольких факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или инверсия. Они помогают вредным веществам накапливаться в приземном слое атмосферного воздуха. Людям в этом случае лучше сократить пребывание на открытом воздухе.