Жителей нескольких городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха, передает BAQ.kz.

"Казгидромет" выпустил очередной ежедневный бюллетень состояния воздушного бассейна. Согласно ему 15 января неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер и Алматы.

Обычно качество воздуха снижается при совпадении нескольких факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или инверсия. Они помогают вредным веществам накапливаться в приземном слое атмосферного воздуха. Людям в этом случае лучше сократить пребывание на открытом воздухе.