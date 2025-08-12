В пяти регионах Казахстана объявлен максимальный уровень пожарной опасности
На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами.
Сегодня, 08:30
Фото: МЧС РК
В Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской областях, а также в Шымкенте объявлен 5-й максимальный класс пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
На большей части страны пройдут дожди с грозами.
"В северных и центральных регионах днём возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер. В Кызылорде и на юге страны — ожидается пыльная буря", - говорится в сообщении МЧС РК.
МЧС обращается к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности:
-
не разводить костры;
-
не курить на открытой местности;
-
не поджигать траву рядом с сухостоем.
