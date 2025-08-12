  • 12 Августа, 10:00

В пяти регионах Казахстана объявлен максимальный уровень пожарной опасности

На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами.

Сегодня, 08:30
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
124
Фото: МЧС РК

В Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской областях, а также в Шымкенте объявлен 5-й максимальный класс пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

На большей части страны пройдут дожди с грозами.

"В северных и центральных регионах днём возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер. В Кызылорде и на юге страны — ожидается пыльная буря", - говорится в сообщении МЧС РК.

МЧС обращается к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не разводить костры;

  • не курить на открытой местности;

  • не поджигать траву рядом с сухостоем.

