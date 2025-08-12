В Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской областях, а также в Шымкенте объявлен 5-й максимальный класс пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

На большей части страны пройдут дожди с грозами.

"В северных и центральных регионах днём возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер. В Кызылорде и на юге страны — ожидается пыльная буря", - говорится в сообщении МЧС РК.

МЧС обращается к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности: