В пятиэтажном жилом доме в Усть-Каменогорске загорелась квартира
Спасатели эвакуировали трех жителей.
Сегодня 2026, 20:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 20:21Сегодня 2026, 20:21
229Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске по ул. С. Нурмагамбетова в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на первом этаже, передает BAQ.KZ.
Прибывшие пожарные расчеты с помощью спасательных капюшонов эвакуировали троих жителей.
Пожар был оперативно ликвидирован на площади 35 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и своевременного устранения причин, которые могут привести к пожару.
Самое читаемое
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 мая
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
- Определились финалисты командных соревнований этапа Кубка мира по стендовой стрельбе