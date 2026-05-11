В пятиэтажном жилом доме в Усть-Каменогорске загорелась квартира

В Усть-Каменогорске по ул. С. Нурмагамбетова в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на первом этаже, передает BAQ.KZ.

Прибывшие пожарные расчеты с помощью спасательных капюшонов эвакуировали троих жителей.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 35 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и своевременного устранения причин, которые могут привести к пожару.