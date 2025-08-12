12 августа участники Республиканского молодёжного форума собрались на площадке "Jastar-X", которая прошла на базе Центра развития молодёжных инициатив, передает BAQ.KZ.

Мероприятие было посвящено обсуждению современных трендов и актуальных реалий на рабочих местах.

Модератором дискуссии выступил общественный активист Павлодарской области Азат Бусурманов.

Своим опытом и мнением поделились представители различных профессиональных сфер и делового сообщества: председатель правления ТОО "Центр международных программ" Адиль Миратович Кусманов, генеральный директор "Bibigul Tuligenova Creative School" Арнур Жумаханович Маденов, фермер и основатель проекта "DALА Camp" Жәнібек Болатович Кенжебаев, член Совета при Президенте Республики Казахстан по молодёжной политике, депутат Павлодарского городского маслихата Гульзира Нуржановна Атабаева, ЛОР-врач, инновационный и опытный специалист в области оториноларингологии в Казахстане Медет Елтаевич Маханбет, стипендиат программы "Болашак", врач-отоларинголог, а также разработчик интеллектуальной игры на казахском языке "Aqyl Battle" Айболат Кулатай.

Участники обсудили вызовы и возможности, с которыми сталкиваются молодые специалисты в различных отраслях, а также пути поддержки и развития кадрового потенциала в стране.