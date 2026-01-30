В Реестр казахстанских товаропроизводителей уже вошли 5 тысяч предприятий
– Также Министерство промышленности и строительства направило в АО "Центр электронных финансов" (Министерство финансов РК) данные о 4389 предприятиях, которые полностью производят собственную продукцию. Вместе с тем, на основании индустриальных сертификатов в Реестр КТП автоматически перенесены 1 924 предприятия, которые ранее подтвердили свой статус казахстанского товаропроизводителя, – говорится в сообщении ведомства.
Внедрение Реестра КТП направлено на консолидацию данных, выявление "лжепроизводителей", повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков.
Механизм включения в Реестр КТП включает в себя четыре ключевых этапа. Это заявка через информационную систему, проверка достоверности, оценка производства, мониторинг участников на добросовестность производственной деятельности.
