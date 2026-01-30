  • 30 Января, 09:38

В Реестр казахстанских товаропроизводителей уже вошли 5 тысяч предприятий

Сегодня, 09:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Реестр казахстанских товаропроизводителей уже вошли 5 тысяч предприятий Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
51
Около 5 тыс. предприятий авторизовались в Реестре казахстанских товаропроизводителей, передает BAQ.KZ.
 
По информации Министерства промышленности и строительства РК, в целом они подали 10 377 заявок. По состоянию на 28 января 2026 года в Реестр КТП включены 519 субъектов по 2 332 заявкам. При этом отклонены 396 субъектов по 2 290 заявкам.

– Также Министерство промышленности и строительства направило в АО "Центр электронных финансов" (Министерство финансов РК) данные о 4389 предприятиях, которые полностью производят собственную продукцию. Вместе с тем, на основании индустриальных сертификатов в Реестр КТП автоматически перенесены 1 924 предприятия, которые ранее подтвердили свой статус казахстанского товаропроизводителя, – говорится в сообщении ведомства.

Внедрение Реестра КТП направлено на консолидацию данных, выявление "лжепроизводителей", повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков.

Механизм включения в Реестр КТП включает в себя четыре ключевых этапа. Это заявка через информационную систему, проверка достоверности, оценка производства, мониторинг участников на добросовестность производственной деятельности.

 

Самое читаемое

Наверх