В результате перестрелки убит украинский народный депутат

Депутат скончался до прибытия медиков.

В украинском городе Львове в результате стрельбы убит народный депутат Андрей Парубий, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил убийство бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий", — сообщил Зеленский.

По данным украинских СМИ, убийцей, предварительно, был курьер компании по доставке еды. Официального подтверждения этой информации не поступало.

