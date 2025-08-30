В результате перестрелки убит украинский народный депутат
Депутат скончался до прибытия медиков.
Сегодня, 18:03
59Фото: РБК-Украина
В украинском городе Львове в результате стрельбы убит народный депутат Андрей Парубий, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения.
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил убийство бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий", — сообщил Зеленский.
По данным украинских СМИ, убийцей, предварительно, был курьер компании по доставке еды. Официального подтверждения этой информации не поступало.
