В Риддере откроют современную школу на 600 мест

В ходе рабочей поездки в Риддер аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов ознакомился с ходом строительства школы с государственным языком обучения, рассчитанной на 600 учеников.

Объект возводится в 5-м микрорайоне. Строительные работы выполняет ТОО «ЭЛХОН».

Общая площадь школы составляет более 10 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано в соответствии с современными требованиями и включать три блока. Здесь разместятся учебные кабинеты для учащихся 5–11 классов, мастерские, библиотека, ресурсный центр, административные комнаты, а также отдельная учебная зона для начальных классов.

Особое внимание уделено всестороннему развитию учащихся. В школе предусмотрены большой и малый спортивные залы, актовый зал на 135 мест, столовая, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

На территории школы будут обустроены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, 250-метровая беговая дорожка, а также игровые и зоны отдыха для разных возрастных групп.

«Школа должна быть готова до 10 августа. Самое главное — не допустить спешки в ущерб качеству. Необходимо оградить незавершенные строительные участки вокруг школы от детей. Летом дети могут случайно туда попасть во время игр. Безопасность очень важна. Также нужно убрать строительный мусор на территории объекта», — отметил Нурымбет Сактаганов.

Ввод новой школы в эксплуатацию придаст импульс развитию образовательной инфраструктуры Риддера, создаст безопасную и комфортную учебную среду для учащихся.