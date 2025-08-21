В Риддере произошёл инцидент с участием полицейского и мотоциклистов-нарушителей. Видео происшествия распространилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

"На спуске ко Второму району он выехал им навстречу, пересёк сплошную линию и столкнулся с одним из трёх байкеров", - говорится в описании к видео.

По данным пресс-службы ДП ВКО, 16 августа участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, попытался остановить группу мотоциклистов, грубо нарушавших правила дорожного движения.

К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Водители мотоциклов привлечены к административной ответственности за управление транспортом без водительских удостоверений и нарушение правил маневрирования.

Сам полицейский также понёс ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначена служебная проверка, которая даст оценку законности и обоснованности его действий.