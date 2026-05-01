В России мужчину в инвалидной коляске нашли сожженным возле собственного дома

В городе Щучье Курганской области погиб 43-летний мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

По данным российских СМИ, мужчина несколько дней находился у ворот собственного дома. Соседи утверждают, что родственница не пускала его внутрь, несмотря на наличие регистрации по этому адресу. Самостоятельно передвигаться он не мог.

Жители района обращались в различные инстанции и пытались помочь мужчине — приносили еду и тёплые вещи. Также сообщается, что его возили в медицинское учреждение, однако вопрос с дальнейшей помощью решён не был.

Полиция неоднократно выезжала на место. По словам очевидцев, после визитов сотрудников мужчину временно заводили во двор, однако позже он снова оказывался на улице.

На пятый день его нашли сожженным у тех же ворот — у него сильно обгорела голова. Следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

После общественного резонанса обращения по ситуации были направлены в приёмную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В медицинском учреждении заявили, что оснований для госпитализации не было, а представители соцслужб сообщили, что оказывали помощь в оформлении документов.