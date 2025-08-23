  • 23 Августа, 16:55

В России пьяный мужчина стрелял по стенам роддома

Мужчину задержали.

Сегодня, 16:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РИА Новости Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
70
Фото: РИА Новости

Инцидент произошел в Ленинградской области, мужчина стрелял из сигнального пистолета, передает BAQ.KZ.

По данным портала Газета.ru, 29-летний мужчина выстрелил в окно четвертого этажа, где находился кабинет заведующего гинекологическим отделением.

"После попадания повредилась часть стены и сгорела штора. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - пишет портал.

Мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Самое читаемое

Наверх