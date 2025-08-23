Инцидент произошел в Ленинградской области, мужчина стрелял из сигнального пистолета, передает BAQ.KZ.

По данным портала Газета.ru, 29-летний мужчина выстрелил в окно четвертого этажа, где находился кабинет заведующего гинекологическим отделением.

"После попадания повредилась часть стены и сгорела штора. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - пишет портал.

Мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.