В России пьяный мужчина стрелял по стенам роддома
Мужчину задержали.
Сегодня, 16:31
Инцидент произошел в Ленинградской области, мужчина стрелял из сигнального пистолета, передает BAQ.KZ.
По данным портала Газета.ru, 29-летний мужчина выстрелил в окно четвертого этажа, где находился кабинет заведующего гинекологическим отделением.
"После попадания повредилась часть стены и сгорела штора. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - пишет портал.
Мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
