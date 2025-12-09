Военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей" потерпел крушение в Ивановской области России во время выполнения тестового полета. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа, все они погибли, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам. Следственные органы приступили к установлению причин трагедии.

Самолет выполнял плановый облет после проведенного ремонта. По информации российского Минобороны, Ан-22 упал в безлюдном районе недалеко от деревни Иванково и Уводьского водохранилища. На место крушения направлены поисково-спасательные подразделения, комиссия Воздушно-космических сил работает над выяснением обстоятельств инцидента.

Ведомство подтверждает, что на борту находились только члены экипажа.