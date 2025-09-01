В России с 1 сентября вступили в силу новые госпошлины для мигрантов
Новые меры направлены на усиление миграционного контроля.
В России начали действовать новые государственные пошлины, касающиеся регистрации, миграционного учёта и получения разрешений на трудовую деятельность для иностранных граждан. Поправки внесены в Налоговый кодекс РФ и официально вступили в силу с сегодняшнего дня, передаёт BAQ.KZ.
Согласно изменениям, теперь установлены следующие размеры госпошлин:
- за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4 200 рублей;
- за продление срока действия разрешения на работу — 4 200 рублей;
- за выдачу дубликата разрешения на работу или патента, а также внесение изменений в эти документы — 2 100 рублей;
- за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них — 2 100 рублей;
- за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ — 1 000 рублей;
- за постановку на учёт по месту пребывания — 500 рублей.
Новые меры направлены на усиление миграционного контроля и упорядочение процедур, связанных с трудовой деятельностью иностранцев на территории России.
