В Саратовской области произошёл шокирующий инцидент: 38-летний мужчина грозился сжечь собственную бабушку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным правоохранителей, во время ссоры ранее судимый внук схватил канистру с бензином и облил кровать своей 89-летней родственницы, угрожая поджогом. Пенсионерка восприняла угрозы как реальные и сразу обратилась в полицию.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, обстоятельства семейного конфликта устанавливаются.

Ранее подобный случай произошёл во Владимирской области: в Муроме 44-летний мужчина поджёг дом своей 71-летней возлюбленной из ревности. Он поджёг мебель и скрылся, но вскоре был задержан и признал свою вину. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.