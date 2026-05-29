В России воспитателя детсада отдали под суд по делу об избиении детей
Женщина признала вину.
Сегодня 2026, 04:29
234Фото: Pixabay.com
В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя детского сада из Северодвинска, обвиняемой в жестоком обращении с детьми.
Как сообщает Газета.ru, по данным следствия, с февраля по апрель 2026 года 46-летняя женщина применяла физическую силу к двум двухлетним воспитанникам детсада.
После того как информация о произошедшем стала известна, сотрудницу уволили из дошкольного учреждения.
Сообщается, что во время допроса женщина признала вину и объяснила свои действия усталостью и нервным срывом.
В отношении бывшего воспитателя возбудили уголовное дело. Материалы расследования уже переданы в суд. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.
