В России воспитателя детсада отдали под суд по делу об избиении детей

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя детского сада из Северодвинска, обвиняемой в жестоком обращении с детьми.

Как сообщает Газета.ru, по данным следствия, с февраля по апрель 2026 года 46-летняя женщина применяла физическую силу к двум двухлетним воспитанникам детсада.

После того как информация о произошедшем стала известна, сотрудницу уволили из дошкольного учреждения.

Сообщается, что во время допроса женщина признала вину и объяснила свои действия усталостью и нервным срывом.

В отношении бывшего воспитателя возбудили уголовное дело. Материалы расследования уже переданы в суд. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.