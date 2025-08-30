В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации, заболевший является родственником первого пациента, еще один человек проходит обследование.

"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления первого завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Результаты обследования оказались положительными на вирус чикунгунья еще у одного из них", - пишет информационное агентство.

Отмечается, что все заболевшие - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. Сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

Лихорадка чикунгунья сопровождается резким подъемом температуры, ознобом, болями в суставах и спине, а также сыпью.

Вирус впервые был обнаружен в Африке в середине XX века. В 2025 году он начал активно распространяться в странах Южной Азии. С января по июль зарегистрировано 240 тысяч случаев заражения и 90 смертей в 16 странах.