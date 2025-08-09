В Российском Нальчике оборвалась канатная дорога: пострадали 12 человек
Возбуждено уголовное дело.
Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны столицы Кабардино-Балкарии Нальчика 8 августа около 17:45, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.
По информации Минздрава Кабардино-Балкарии, травмы разной степени тяжести в результате обрыва троса канатно-кресельной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии Нальчика получили 12 человек.
Шесть пострадавших были госпитализированы, еще шестеро отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок.
"Состояние пяти пациентов из числа госпитализированных оценивается как средней тяжести, один - в тяжелом состоянии в операционном зале. С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую помощь", - пояснили в министерстве.
По данным ГУ МЧС России по КБР, во время происшествия на канатной дороге находился 21 человек.
После обрыва троса канатной дороги в курортной зоне Нальчика возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).
