В розыск объявили бывшую казахстанскую судью
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Бывшая судья и экс-советница председателя Верховного суда Казахстана Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск. Информация об этом размещена на официальном портале органов правовой статистики и специальных учётов, передает BAQ.KZ.
Таткееву ищет департамент Агентства по противодействию коррупции (Антикор) по Карагандинской области. Причины розыска официально не раскрываются.
Карлыгаш Таткеева родом из Жамбылской области, ей 53 года. С 1994 по 2002 год она работала в органах прокуратуры, затем занималась юридической деятельностью в частном секторе. В августе 2003 года была назначена судьёй специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.
Позже Таткеева работала судьёй в Астане, а также занимала должность советника председателя Верховного суда по гражданским делам в период, когда высшую судебную инстанцию возглавлял Жакип Асанов.
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