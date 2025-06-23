Бывшая судья и экс-советница председателя Верховного суда Казахстана Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск. Информация об этом размещена на официальном портале органов правовой статистики и специальных учётов, передает BAQ.KZ.

Таткееву ищет департамент Агентства по противодействию коррупции (Антикор) по Карагандинской области. Причины розыска официально не раскрываются.

Карлыгаш Таткеева родом из Жамбылской области, ей 53 года. С 1994 по 2002 год она работала в органах прокуратуры, затем занималась юридической деятельностью в частном секторе. В августе 2003 года была назначена судьёй специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.

Позже Таткеева работала судьёй в Астане, а также занимала должность советника председателя Верховного суда по гражданским делам в период, когда высшую судебную инстанцию возглавлял Жакип Асанов.