В розыск объявлен бывший главный транспортный прокурор Казахстана
Розыскное дело зарегистрировали 29 августа.
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов объявлен в розыск, передает BAQ.KZ.
Согласно официальной информации, его разыскивают с 29 августа 2025 года, данные размещены на портале правовой статистики и специальных учётов.
Максат Дуйсенов родился в 1973 году. Он работал в органах МВД, финансовой полиции, Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. В разные годы занимал руководящие должности: в Совете безопасности РК (2013–2014), заместителем главы Нацбюро по противодействию коррупции (2016–2018). В августе 2018-го был назначен заместителем, а позже — главным транспортным прокурором, проработав на этом посту до апреля 2019 года.
Он награждён орденами "Құрмет" и "Айбын" II степени.
Ранее, в феврале 2012 года, Дуйсенов был отстранён от должности руководителя департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Алматы после задержания его подчинённой при получении взятки.
