В Рудном произошёл очередной тревожный инцидент - из окна квартиры на втором этаже выпал мальчик 2023 года рождения, передает BAQ.KZ.со ссылкой на iagorod.kz. Ребёнок находился дома без присмотра взрослых. Это уже четвёртый случай падения детей из окон за последний месяц.

Сообщение о происшествии появилось на официальной странице Рудненской городской многопрофильной больницы в Instagram. Ребёнка срочно доставили в стационар. Врачи незамедлительно поместили пациента в противошоковую палату, провели КТ головного мозга и грудного сегмента, а затем госпитализировали в реанимационное отделение.

К счастью, жизнеугрожающих травм удалось избежать. Однако у малыша диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом левой ключицы (без смещения), а также множественные ушибы и ссадины.

По словам врача-анестезиолога-реаниматолога Евгения Генриха, состояние ребёнка оценивается как ближе к средней степени тяжести: он в сознании и контактен. После консультации со специалистами принято решение транспортировать мальчика по линии санитарной авиации в детскую областную больницу для дальнейшего лечения.