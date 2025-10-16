В Румынии осуждённый хакер сумел взломать информационную систему тюрьмы и незаконно изменить данные о сроках наказания 15 заключённых. Как передаёт BAQ.KZ, об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, заключённый, отбывающий срок в исправительном учреждении города Тыргу-Жиу за кибермошенничество, временно находился в тюремной больнице Деж. Там он, предположительно, получил доступ к учётным данным сотрудника полиции, обладавшего административными правами в системе управления заключёнными.

После возвращения в Тыргу-Жиу злоумышленник использовал эти данные для входа в терминалы информационных киосков тюрьмы. Получив административный доступ к платформе IMSweb — IT-системе, применяемой для ведения личных дел заключённых, — он начал вносить несанкционированные изменения.

В течение трёх месяцев осуждённые с его помощью ежедневно входили в систему, где корректировали ключевые параметры: сокращали сроки наказания, переводили средства между своими счётами и изменяли условия содержания.

Инцидент вызвал серьёзный резонанс, и власти Румынии начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, как заключённый смог получить доступ к критически важной инфраструктуре.