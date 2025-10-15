Синоптики прогнозируют туман, сильный ветер и заморозки в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Актюбинской и Атырауской областях ожидается туман и чрезвычайная пожарная опасность.

В Петропавловске и Северо-Казахстанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Туркестанской и Кызылординской областях ожидается сильный ветер и высокая пожарная опасность.

В Уральске, Мангистауской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман и пожарная опасность.

В Атырау, Актау, Туркестане, Кызылорде и Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы, Талдыкоргане, Конаеве, Жетысуской и Алматинской областях ветер с порывами до 15-20 м/с и заморозки 1-6 градусов.