В Санкт-Петербурге мастер-класс по резьбе по дереву обернулся травмой для одного из участников — 12-летнего школьника доставили в больницу после того, как его случайно задел топором ровесник, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошел 5 октября во время занятия, где подростки обучались основам работы с деревом. По данным медиков, мальчик получил рублено-лоскутную рану дистальной фаланги большого пальца левой руки.

Врачи оперативно провели хирургическую обработку поврежденной области. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.