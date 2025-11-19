Вратарь женской команды Казахстана по гандболу Дамира Жапарова прокомментировала выход сборной в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В напряжённом полуфинале казахстанки оказались сильнее Ирана. Матч завершился победой со счётом 28:25. В финале Казахстан сыграет с Турцией.

"Сейчас мы очень рады. Это была классная игра. Очень счастлива, что мы вышли в финал. Для нас - это первые Игры исламской солидарности. И уже финал. Будем бороться за первое место с Турцией. У нас цель - "золото".

Мы изучали игру Турции. Однако будет в итоге так, как и должно быть. Потом ещё будет чемпионат мира. Но мы готовы",- сказала спортсменка.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачете Игр занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 14 серебряных, 17 бронзовых медалей.