В сборной Казахстана по гандболу рассказали о настрое перед финалом с Турцией
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вратарь женской команды Казахстана по гандболу Дамира Жапарова прокомментировала выход сборной в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В напряжённом полуфинале казахстанки оказались сильнее Ирана. Матч завершился победой со счётом 28:25. В финале Казахстан сыграет с Турцией.
"Сейчас мы очень рады. Это была классная игра. Очень счастлива, что мы вышли в финал. Для нас - это первые Игры исламской солидарности. И уже финал. Будем бороться за первое место с Турцией. У нас цель - "золото".
Мы изучали игру Турции. Однако будет в итоге так, как и должно быть. Потом ещё будет чемпионат мира. Но мы готовы",- сказала спортсменка.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачете Игр занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 14 серебряных, 17 бронзовых медалей.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома
- Обвалилась крыша: детский омбудсмен поведала новые подробности трагедии в Жетысае
- В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла