В Акмолинской области области ведется активная работа по обеспечению доступности спортивных сооружений для населения и расширению инфраструктуры. Для любителей активного образа жизни Щучинска открылся многофункциональный Дворец спорта, передаёт BAQ.KZ.

С этим событием жителей Бурабайского района поздравили аким области Марат Ахметжанов и звезды казахстанского спорта.

В просторном здании есть все условия для любителей спорта и активного образа жизни – бассейн, тренажёрный зал, залы бокса и настольного тенниса, единоборств и универсальная площадка для игровых видов спорта.

"Для меня большая честь открыть еще один спортивный объект на территории нашей области. Данный проект реализуется в рамках поставленной Главой государства задачи по развитию массового и детского спорта. Уверен, что в будущем данный объект станет не только визитной карточкой района, но и местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, кузницей больших побед и рекордов", – отметил Марат Ахметжанов.

Глава региона подчеркнул, что акмолинские спортсмены всегда славились своими достижениями. Особо место в этой плеяде занимают спортсмены Бурабайского района. Среди них – первый олимпийский чемпион независимого Казахстана, четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Владимир Смирнов, бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Николай Чеботько, а также лыжники и биатлонисты, боксеры, борцы вольного стиля достигали высоких результатов и прославили регион и страну на международной арене.

Во Дворце спорта уже идет тренировочный процесс. Дети занимаются в секциях плавания, борьбы, гимнастики, бокса. В этот праздничный день юным спортсменам выпала честь пожать руку гостям – чемпионам и призерам Олимпийских игр Дмитрию Баландину, Сергею Котенко и Юрию Мельниченко. Самые смелые получили автографы легенд казахстанского спорта.

К слову, на сегодняшний день в регионе насчитывается 1 124 спортивных объекта, из которых больше половины расположены в сельской местности.