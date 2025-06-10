В Щучинске отстояли зелёную зону от коммерческого захвата
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В Акмолинской области по инициативе прокуратуры государству возвращён земельный участок площадью 36 гектаров, незаконно переданный в аренду для коммерческого использования. Кадастровая стоимость земли, расположенной в рекреационной зоне города Щучинска, превышает 567 млн тенге, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки прокуратурой района были выявлены нарушения земельного законодательства. Установлено, что Отдел земельных отношений предоставил участок физическому лицу под коммерческое лесоразведение, несмотря на то, что территория отнесена к землям рекреационного назначения и предназначена для отдыха и оздоровления населения.
По акту прокурорского надзора Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд. Специализированный межрайонный экономический суд признал договор аренды недействительным, и участок был возвращён в государственную собственность.
Принятые меры позволили восстановить правовой режим использования рекреационных земель, сохранить экологическое равновесие на территории Щучинска и предотвратить нецелевое использование особо охраняемой зоны.
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