В селе Булдырты открыли новую амбулаторию за счёт возвращённых активов
Новая амбулатория рассчитана на 40 посещений в смену.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Булдырты Сырымского района Западно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории, возведённой за счёт активов, возвращённых государству органами прокуратуры, передаёт BAQ.KZ.
В церемонии открытия приняли участие прокурор района Ершат Камбетов, заместитель акима области Тлепберген Каюпов, аким района Жұмагелді Батырниязов и жители села.
Ранее сельчане получали медицинскую помощь в амбулатории, построенной в 1968 году. Со временем здание пришло в аварийное состояние и перестало соответствовать санитарным и техническим требованиям.
Новая амбулатория рассчитана на 40 посещений в смену и обеспечит жителям доступ к своевременной и качественной первичной медицинской помощи. Учреждение полностью оснащено современным медицинским оборудованием, а для пациентов и персонала созданы комфортные условия.
Строительство амбулатории стало частью региональной программы по использованию возвращенных активов для реализации социальных проектов. В Западно-Казахстанской области за счет этих средств возводятся и реконструируются объекты здравоохранения, образования и водоснабжения, что способствует улучшению качества жизни населения.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- В Павлодаре обрушилось строящееся здание школы, есть пострадавшие
- Метель и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме