В селе Булдырты Сырымского района Западно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории, возведённой за счёт активов, возвращённых государству органами прокуратуры, передаёт BAQ.KZ.

В церемонии открытия приняли участие прокурор района Ершат Камбетов, заместитель акима области Тлепберген Каюпов, аким района Жұмагелді Батырниязов и жители села.

Ранее сельчане получали медицинскую помощь в амбулатории, построенной в 1968 году. Со временем здание пришло в аварийное состояние и перестало соответствовать санитарным и техническим требованиям.

Новая амбулатория рассчитана на 40 посещений в смену и обеспечит жителям доступ к своевременной и качественной первичной медицинской помощи. Учреждение полностью оснащено современным медицинским оборудованием, а для пациентов и персонала созданы комфортные условия.

Строительство амбулатории стало частью региональной программы по использованию возвращенных активов для реализации социальных проектов. В Западно-Казахстанской области за счет этих средств возводятся и реконструируются объекты здравоохранения, образования и водоснабжения, что способствует улучшению качества жизни населения.