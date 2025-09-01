В селе Павлодарской области открыли новую современную школу
Стоимость проекта составила почти 1 млрд тенге.
В селе Тлектес Павлодарской областисостоялось событие, которого жители ждали десятилетиями, открылась новая школа на 90 мест, передает BAQ.KZ.
До этого времени дети учились в старом камышитовом здании 1972 года постройки, где зимой было холодно, а условия для занятий оставляли желать лучшего. Жалобы сельчан на протяжении многих лет оставались без внимания, пока ситуацию не изменил визит акима области Асаина Байханова.
"Школа - это не только условия для обучения, но и вопрос будущего всего села Тлектес. Сегодня я рад видеть улыбки детей, которые начнут учебный год в достойных условиях. Уверен, из этих стен выйдет не одно поколение талантливых выпускников, - отметил глава региона.
Новая школа оснащена 14 кабинетами, актовым и спортивным залами, столовой, медицинским кабинетом и кабинетом психолога. На территории обустроены футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговая дорожка. Для дошкольников предусмотрен мини-центр.
Стоимость проекта составила почти 1 млрд тенге, средства выделил инвестор. Кроме того, подрядчик подарил ученикам комплекты школьной формы.
Церемония открытия прошла в торжественной атмосфере: детям вручили символический ключ от школы, старейшины дали бата, а малышей осыпали традиционным "шашу".
