В селе Жетыбай запустили модернизированную опреснительную станцию

В селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области состоялось открытие производственной станции очистки и опреснения волжской воды после капитального ремонта и модернизации.

По информации акимата области, проект реализован в рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению населения качественной питьевой водой.

В результате реконструкции более 20 тысяч жителей сел Жетыбай и Мунайшы, а также 15 промышленных предприятий получили возможность бесперебойного водоснабжения. Производительность обновленного объекта составляет 6,5 тысячи кубометров воды в сутки.

Станция оснащена современным оборудованием и многоступенчатой системой очистки и обеззараживания воды. Здесь установлены блок дисковой фильтрации, тонкослойные отстойники, системы дозирования гипохлорита натрия и коагулянтов, а также мультимедийные фильтры. Кроме того, проложено два километра новых водопроводных сетей и введены в эксплуатацию модульные насосные станции производительностью от 260 до 300 кубометров воды в час.

Основной целью проекта является обеспечение жителей Жетыбая и Мунайшы, а также местных предприятий стабильным доступом к качественной питьевой воде.

Выступая на церемонии открытия, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул социальную значимость объекта.

«Ранее в летний период вода жителям сел подавалась по графику. Запущенный сегодня завод имеет большое значение, поскольку благодаря ему значительно увеличился объем суточного производства воды. В результате графики подачи воды в регионе полностью отменены. Это конкретное исполнение поручения Главы государства по обеспечению населения качественной питьевой водой. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто внес вклад в реализацию этого важного проекта», — отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

В ходе мероприятия участникам продемонстрировали работу модернизированной станции. По словам специалистов, внедренные технологии позволяют очищать воду в соответствии с международными стандартами и обеспечивать население безопасной питьевой водой.