В Семее 17-летнего подростка наказали за рекламу кальяна с нецензурной лексикой

В Семее 17-летний подросток рекламировал кальян в одном из заведений города, используя нецензурную лексику. Видео с его участием появилось в социальных сетях. Публикацию заметили сотрудники Департамента полиции области Абай. По итогам проверки несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. К ответственности также привлекли представителя заведения.

Ему вменили непринятие мер по пресечению употребления табачных изделий в месте, где это запрещено. В полиции напомнили, что употребление кальяна в общественных местах запрещено в Казахстане с 2020 года. Административные материалы направлены на рассмотрение в установленном законом порядке.

В Департаменте полиции призвали родителей интересоваться тем, где находятся их дети и чем они занимаются. В ведомстве подчеркнули, что желание подростка самостоятельно зарабатывать заслуживает поддержки, однако работа должна быть законной и безопасной.