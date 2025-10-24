В Семее двое мужчин спасли пожилых людей из горящего дома
Они также вынесли из дома газовый баллон.
В Семее на улице Красина произошёл пожар в двухэтажном частном доме. Благодаря смелым действиям двух прохожих удалось избежать трагедии, передаёт BAQ.KZ.
Во время возгорания мимо места происшествия проходили Кыдырханов Исай и Какимов Тимур. Услышав, что внутри находятся люди, молодые мужчины без колебаний ворвались в горящий дом и вывели на улицу пожилых жильцов — мужчину 1951 года рождения и женщину 1952 года рождения.
После спасения людей они также вынесли из дома газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные расчёты прибыли на место через пять минут после вызова. Возгорание деревянных конструкций лоджии и кровли было быстро локализовано и полностью ликвидировано.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.
