Прокуратура города Семей пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 150 млн тенге, выделенных на конкурс по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелёными насаждениям, передаёт BAQ.KZ.

Проверка конкурсной документации выявила завышенные и необоснованные требования к участникам, включая наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров. При этом такие деревья не растут в Семее и не соответствуют климатическим условиям Казахстана.

Кроме того, эксперты обнаружили расхождения между сметной и технической частями конкурса, что создаёт высокий риск нецелевого использования средств и ограничивает конкуренцию на рынке.

По итогам проверки прокуратура отменила конкурс, а документацию привела в соответствие с законодательством. Меры позволили предотвратить необоснованные траты бюджета и восстановить равные условия для всех участников.

Прокуратура города Семей продолжит работу по обеспечению законности и рационального использования государственных средств в сфере закупок.