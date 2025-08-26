В Семее хотели потратить 150 млн тенге на вырубку несуществующих деревьев
Конкурс по вырубке "неживых" деревьев отменён.
Прокуратура города Семей пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 150 млн тенге, выделенных на конкурс по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелёными насаждениям, передаёт BAQ.KZ.
Проверка конкурсной документации выявила завышенные и необоснованные требования к участникам, включая наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров. При этом такие деревья не растут в Семее и не соответствуют климатическим условиям Казахстана.
Кроме того, эксперты обнаружили расхождения между сметной и технической частями конкурса, что создаёт высокий риск нецелевого использования средств и ограничивает конкуренцию на рынке.
По итогам проверки прокуратура отменила конкурс, а документацию привела в соответствие с законодательством. Меры позволили предотвратить необоснованные траты бюджета и восстановить равные условия для всех участников.
Прокуратура города Семей продолжит работу по обеспечению законности и рационального использования государственных средств в сфере закупок.
