  • 26 Августа, 14:14

В Семее хотели потратить 150 млн тенге на вырубку несуществующих деревьев

Конкурс по вырубке "неживых" деревьев отменён.

Сегодня, 14:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
45
Фото: pixabay.com

Прокуратура города Семей пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 150 млн тенге, выделенных на конкурс по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелёными насаждениям, передаёт BAQ.KZ

Проверка конкурсной документации выявила завышенные и необоснованные требования к участникам, включая наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров. При этом такие деревья не растут в Семее и не соответствуют климатическим условиям Казахстана.

Кроме того, эксперты обнаружили расхождения между сметной и технической частями конкурса, что создаёт высокий риск нецелевого использования средств и ограничивает конкуренцию на рынке.

По итогам проверки прокуратура отменила конкурс, а документацию привела в соответствие с законодательством. Меры позволили предотвратить необоснованные траты бюджета и восстановить равные условия для всех участников.

Прокуратура города Семей продолжит работу по обеспечению законности и рационального использования государственных средств в сфере закупок.

Самое читаемое

Наверх